Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda tarifeli iç hat uçuşları başladı

Tüm terminal dezenfekte edilirken, tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan "Hava alanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi"ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

TAV 'dan yapılan açıklamada, ilk aşamada Pegasus'un haftanın her günü, THY'nin haftada dört gün ve Anadolujet'in haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyeceği belirtildi.

Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi ve yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.

Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmezken, çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması ise zorunlu olacak.

- "Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlayacağını umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, iki aylık aranın ardından havalimanına yeniden yolcuları ve tarifeli uçuşları karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı korumak ve bunu yaparken konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Havalimanımızda pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık ve havalimanımızda kurulan Pandemi Komisyonu'nca yapılan denetimden geçtik. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlayacağını umuyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi havalimanımızda karşılamayı bekliyoruz. Bu süreçteki destekleri ve işbirlikleri için Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, SHGM başta olmak üzere hava yollarımıza, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

