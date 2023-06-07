Gazipaşa Devlet Hastanesi 5 ayda 141 bin 730 hastaya hizmet verdi

Gazipaşa Devlet Hastanesi, bu yılın son 5 ayında vatandaşlara verilen sağlık hizmeti verilerini paylaştı. 90 yatak kapasiteli Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 99 bin 653 poliklinik başvurusu ve 42 bin 77 acil başvurusu ile toplamda 141 bin 730 hastaya çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

4 BİN 361 AMELİYAT YAPILDI

Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde güçlenen hekim kadrosu ile birlikte gerçekleşen operasyonların çeşitliliği ve başarısı da her geçen gün arttı. 2023 yılının son 5 ayına ait veriler incelendiğinde toplam 4 bin 361 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanede bin 951 hasta ise yatarak tedavi oldu.

