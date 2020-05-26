Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gazipaşa’da yapımına devam ettiği kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor. 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve 5 bloktan oluşan projede kaba inşaat çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Başkan Muhittin Böcek’in yakından takip ettiği kültür merkezinin ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için her alanda etkin mücadelesini sürdürürken, yatırımlara da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gazipaşa halkının büyük bir heyecanla tamamlanmasını beklediği kültür merkezi inşaatı, Başkan Muhittin Böcek’in yakın takibi ve ilgisiyle hızlı bir şekilde ilerliyor.

Antalya’nın dört köşesinde halkın sosyal ve kültürel alandaki eksiklerini gidermek için var gücüyle çalışan, yeni projeler üretip, devam eden projelerin tamamlanması için gereken tüm desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi. Proje kapsamındaki B,C, D ve E bloklarında kaba ve ince inşaat çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında bir yandan binaların alçıpan çalışmaları yapılırken bir yandan da klima ve elektrik tesisatı montajları sürüyor.