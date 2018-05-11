Gazişehir Gaziantep 1 - 0 Boluspor (Maç özeti)

Spor Toto 1.Lig Play Off ilk maçında Gazişehir Gaziantep, 90+5. dakikada bulduğu golle Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Gazişehir Gaziantep'e kritik galibiyeti getiren tek gol, 90+5. dakikada Pierre Webo'nun kafa vuruşu ile geldi.

Boluspor'da Mamadou Diarra, 90. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

15 Mayıs tarihinde Boluspor, rövanş maçında rakibi Gazişehir Gaziantep'i Bolu'da konuk edecek ve ürkiye Spor Toto 1.Lig Play Off finaline çıkacak takım belli olacak.

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Nihat Doker (xxx), Alaattin Özcan (xxx), Temel Tüysüz (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xx)- İsmail (xx), Ahmet (xx), Tugay (xx)(Dk.59 Muhammed xx), Jefferson (xx)(Dk.75 Mustafa xx), Özgür (xx), Gökhan (xx)(Dk.82 Webo x), Mehmet (xx), Segbefia (xx), Del Valle (xx), Uğur (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx)- Furkan (xx), Arapi (xx), Diarra (xx), Cengiz (xx), İshak (xxx), Yusuf (xx)(Dk.86 Özgür İleri xx), Akabueze (xx), Sefa (xx)(Dk.79 Melih xx), Mustafa (xx)(Dk.55 Guido xx), Romano (xx)

GOL: Dk.90 Webo (Gazişehir Gaziantep)

KIRMIZI KART: 90+2 Diarra (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Jefferson, İsmail (Gazişehir Gaziantep) - Yusuf, Furkan (Boluspor)

