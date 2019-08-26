Gazişehir Gaziantep 4 - 1 Gençlerbirliği

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında ligin iki yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği karşılaştı. Henüz 27. dakikada Ahmet Oğuz, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek Gençlerbirliği'ni sahada 10 kişi bıraktı. 32'de Kayode, Gazişehir'i 1-0 öne geçiren isim oldu.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonrası Gazişehir lehine penaltı noktasını gösterirken, Polomat'a da kırmızı kart çıkarınca Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

Topun başına geçen Kayode golünü atarak ilk yarının 2-0 bittiği ilan eden isim oldu. İkinci devrede kontrollü bir oyun ortaya koyan Gazişehir, 56'da Güray Vural'ın frikikten attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Gençlerbirliği, 69. dakikada genç yıldızı Berat Özdemir'in golüyle farkı ikiye indirse de 3 dakika sonra Oğuz Ceylan, maçın 4-1'lik skorla bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep puanını 3'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.