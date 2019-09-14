Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçında Domagoj Vida kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, maçın henüz başında şok yaşadı.
VIDA'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GÜNÜ
Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş ceza sahası önünde yaptığı hata nedeniyle topu kaptıran Domagoj Vida, hatasını telafi etmek isterken Gazişehir'li Kayode'yle girdiği ikili mücadele sonrasında penaltıya sebebiyet verdi.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, Vida'nın müdahalesi sonrası direkt olarak kırmızı kartına başvurdu.
Gazişehir Gaziantep'te kazanılan penaltıyı 8. dakikada Twumasi gole çevirdi.
Domagoj Vida, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!
Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı
'Hak edenin kazandığı bir lig diliyorum'
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Metin Oktay kabri başında anıldı
Çapa'dan Eskişehirspor'a veda mesajı
Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak
Derbi öncesi flaş buluşma
Abdülkadir Ömür ameliyat edildi
Roma'dan Cengiz Ünder açıklaması
Ozan Kabaka geri döndü
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum