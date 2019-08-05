Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman istifa etti

Ayhan Akman, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.



