SPOR

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman istifa etti

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman istifa etti

Ayhan Akman, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.


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ayhan akman Gazişehir Gaziantep

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