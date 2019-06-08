Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış olan Mehmet Altıparmak ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Takımımızı Süper Lig’e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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