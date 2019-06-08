SPOR

Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış olan Mehmet Altıparmak ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Takımımızı Süper Lig’e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
TFF'den yabancı sınırı için flaş açıklama!TFF'den yabancı sınırı için flaş açıklama!
G.Saray ve Başakşehir onu istiyorG.Saray ve Başakşehir onu istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altıparmak Gazişehir Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

Fenerbahçe'den Vedat Muriç hamlesi

Fenerbahçe'den Vedat Muriç hamlesi

F.Bahçe'ye transfer için tarih verdiler

F.Bahçe'ye transfer için tarih verdiler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Rıdvan Dilmen: Türk futbolunu katlettiler

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı

Süper Lig'e çıkınca hocayı gönderdiler

Nihat Özdemir: Yabancı sınırı ile ilgili Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz

TFF'den yabancı sınırı için flaş açıklama!

Galatasaray ve Başakşehir, Naim Sliti'yi istiyor

G.Saray ve Başakşehir onu istiyor

Hasan Yıldırım Akıncıoğlu: Türk futbolunu ileri götürmek için gayret edeceğiz

TFF gelecekten umutlu

Denizlispor, Marcelo Goiano'yu gündemine aldı

Denizlispor, Goiano'yu istiyor

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı

Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.