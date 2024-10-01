'Gazze' gerginliği geceye damga vurdu! Sinan Akçıl, Tuba Ünsal'ı tanımamazlıktan geldi! Atışmaları gündem oldu

Dijital yayın platformu Tabii'nin tanıtım gecesinde şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Tuba Ünsal arasında'Gazze' gerginliği yaşandı.

ÜNÜ İSİMLER ARASINDA GERGİNLİK!

Bu akşam gerçekleşen Tabii’nin yeni sezon etkinliğine Gazze gerginliği damgasını vurdu.

Sinan Akçıl’ın sahnede önce Gazze hakkında hassas bir konuşma yapıp ardından şarkı söylemesi Tuba Ünsal’ı sinirlendirdi. Gecenin sunucularından Tuba Ünsal ile Sinan Akçıl arasında gergin diyaloglar yaşanırken bu gerginlik ikilinin verdikleri röportajlara da yansıdı.

TANIMAMAZLIKTAN GELDİ

Finalde basın mensuplarının konuya dair sorularına yanıt veren ikiliden Sinan Akçıl, "Nerede konuşacağımı ona mı soracağım, anlamadım. Kendisini tanımıyorum bile." diyen Sinan Akçıl, ünlü oyuncuyu tanımamazlıktan geldi.

Sinan Akçıl'ın açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Ben böyle bir canlı yayında Gazze'den de bahsetmek istedim. Sunucu kız kimdir adını bilmiyorum ama 'Önce Gazze dedi, sonra göbek attı' demiş. Ben ona nerede Gazze'yi konuşacağımı soracak değilim. Tanımıyorum kendisini ama bence saçmalamış.

Ben önce konuştum sonra 'fark atıyor' şarkısını söyledim. Onla onun ne alakası var anlamadım."

Daha sonra sunucunun Tuğba Ünsal olduğunu öğrenen Akçıl, "Çok değişmiş o yüzden kendisini tanıyamadım" dedi.

Tuba Ünsal, Sinan Akçıl’ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt vererek, "Orada bir yas duruşunda bulunup arkasından göbek atmanın doğru olmadığını söyledim. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok." dedi.