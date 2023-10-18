YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Gazze’de hayatını kaybedenler için Antalya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze’de hayatını kaybedenler için Antalya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

18.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ablukası altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu hayatını kaybeden en az 500 kişi için Antalya’da da gıyabi cenaze namazı kılındı, çok sayıda vatandaş bu kez Gazze için saf tuttu.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Filistin Gazze’de bulunan El-Ehli Bapdist Hastanesi bombalanmış, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından ülke genelinde gıyabi cenaze kılındı. Antalya Muratpaşa Camii avlusunda da kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın kıldırdığı namaz sonrası ise dualar edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumuPolis ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" sunumu
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandıOsmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandı
6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:00
Öğle
12:48
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Şen eczanesi
Kemer
Uluçay eczanesi
Manavgat
Uğur eczanesi
Alanya
Ece eczanesi
Alanya
Kumköy eczanesi
Manavgat
Yilmaz eczanesi
Serik
Yeni yaşam eczanesi
Demre
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.