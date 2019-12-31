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  4. Gazzeli ninenin emektar elleri, ekmeğini çamurdan çıkarıyor

Gazzeli ninenin emektar elleri, ekmeğini çamurdan çıkarıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 31.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Ailesini, toprak fırın yaparak geçindiren 77 yaşındaki Lütfiye en-Neccar: - "Çok zor bir iş ama gençlik yıllarımdan beri yapıyorum. Yaşım çok ilerlemiş olsa da yorgunluk hissetmiyorum" - "Bana ait, güvenli bir atölyem olmasını çok isterdim"

NUR EBU IYŞE - Gazze'de 30 yıldır ailesinin geçimini toprak fırın yaparak sağlayan 77 yaşındaki Lütfiye en-Neccar, güvenli bir atölyeye sahip olmayı diliyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bir yol kenarına tezgahını kuran 77 yaşındaki Filistinli Neccar, kötü ekonomik durumu nedeniyle 30 yıldır aralıksız çalışıyor.

Her gün sabahın erken saatlerinde besmele çekerek işe koyulan Neccar, "Bu topraklar vatanım. Bu topraklar dedelerimin vatanı. Sınırlarımı bırakmam. Bu topraklar vatanım. Bu topraklar çocuklarımın vatanı. Ülkemden vazgeçmem." marşıyla çamuruna şekil veriyor.

AA muhabirine konuşan Neccar, toprak fırın yapmayı annesi ve ninesinden öğrendiğini söyledi.

Neccar, fırın yapımında çamur, çimento ve saman kullandığını belirterek, "Çok zor bir iş ama gençlik yıllarımdan beri yapıyorum. Yaşım çok ilerlemiş olsa da yorgunluk hissetmiyorum." dedi.

Yılların tecrübesiyle kıvraklaşmış ellerini ustalıkla hareket ettiren Neccar, bir yandan da yoldan geçenlerin selamını alıyor.

Neccar, fırınları yaparken üst kısımlarına üzerinde yemek pişirilebilecek bir çıkıntı koyduğunu, böylece hem fırının içinde hem de üzerinde ekmek pişirilebildiğini dile getirdi.

Filistinli nine, toprak fırında pişen ekmeklerin diğer yöntemlerle pişenlere göre, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu vurguladı.

- İsrail saldırısında fırınları parçalandı

Fırınları yapabileceği özel bir atölyesinin olmaması nedeniyle zorlandığını belirten Neccar, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırılarda, çok sayıda fırının paramparça olduğunu anlattı.

Neccar, Han Yunus'un sınır kenti olması ve fırın yapmak için sabahın erken saatlerinde gittiği yol kenarının İsrail askerlerinin konuşlandığı yerin yakınında bulunması sebebiyle korktuğunu belirterek, "Bana ait, güvenli bir atölyem olmasını çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Ayda bir ya da iki fırın satabilen Lütfiye nine, büyük boyuttaki fırınların adet fiyatının 20,5 dolar (Yaklaşık 122 TL) olduğunu, ancak yaptığı işten sadece 6 dolar (Yaklaşık 36 TL) kar elde edebildiğini söyledi.

Lütfiye Neccar, düşük gelirine rağmen, fiziki olarak böyle yorucu bir işi yapmasının nedenini, "Bu, benim ve ailemin geçim kaynağı. Kazandığım parayla temel ihtiyaçlarımızı karşılıyorum." şeklinde açıkladı.

On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukasının Gazze'de alım gücünü çok düşürdüğüne dikkati çeken Filistinli nine, "Zor şartlar altında yaşıyoruz. Bu nedenle herkesin yapabileceği bir iş bularak çaba sarf etmesi gerekiyor. Pes etmek, dilenmek olmaz. Yaş ilerlemiştir belki. İmkanlar da yoktur. Ama umut hiçbir zaman ölmez." diye konuştu.

Yemek pişirme ve ekmek yapımında kullanılan toprak fırınların, gaz ve elektrik tüketimini azaltarak vatandaşa ekonomik olarak katkı da sağladığını belirten Lütfiye nine, eskiden sık kullanılan fırınların, birlikte yemek pişirme adetini yaygın hale getirerek, sosyal dayanışma ruhunu da güçlendirdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
gazze Lütfiye en-Neccar

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