Gazzeli ninenin emektar elleri, ekmeğini çamurdan çıkarıyor

Yılların tecrübesiyle kıvraklaşmış ellerini ustalıkla hareket ettiren Neccar, bir yandan da yoldan geçenlerin selamını alıyor.

Neccar, fırın yapımında çamur, çimento ve saman kullandığını belirterek, "Çok zor bir iş ama gençlik yıllarımdan beri yapıyorum. Yaşım çok ilerlemiş olsa da yorgunluk hissetmiyorum." dedi.

Her gün sabahın erken saatlerinde besmele çekerek işe koyulan Neccar, "Bu topraklar vatanım. Bu topraklar dedelerimin vatanı. Sınırlarımı bırakmam. Bu topraklar vatanım. Bu topraklar çocuklarımın vatanı. Ülkemden vazgeçmem." marşıyla çamuruna şekil veriyor.

Neccar, fırınları yaparken üst kısımlarına üzerinde yemek pişirilebilecek bir çıkıntı koyduğunu, böylece hem fırının içinde hem de üzerinde ekmek pişirilebildiğini dile getirdi.

Filistinli nine, toprak fırında pişen ekmeklerin diğer yöntemlerle pişenlere göre, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu vurguladı.

- İsrail saldırısında fırınları parçalandı

Fırınları yapabileceği özel bir atölyesinin olmaması nedeniyle zorlandığını belirten Neccar, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırılarda, çok sayıda fırının paramparça olduğunu anlattı.

Neccar, Han Yunus'un sınır kenti olması ve fırın yapmak için sabahın erken saatlerinde gittiği yol kenarının İsrail askerlerinin konuşlandığı yerin yakınında bulunması sebebiyle korktuğunu belirterek, "Bana ait, güvenli bir atölyem olmasını çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Ayda bir ya da iki fırın satabilen Lütfiye nine, büyük boyuttaki fırınların adet fiyatının 20,5 dolar (Yaklaşık 122 TL) olduğunu, ancak yaptığı işten sadece 6 dolar (Yaklaşık 36 TL) kar elde edebildiğini söyledi.