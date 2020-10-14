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GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Anka Hastanesi ile Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) arasında sağlık protokolü imzalandı.

GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı

Gaziantep Anka Hastanesi ile Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) arasında sağlık protokolü imzalandı. GBC Derneği’nde yapılan imza törenine Başkan Arif Kurt, ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram katıldı.
Yapılan protokol kapsamında GBC üyelerinden, anne babalarından ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarından alınan farklar üzerinden indirim yapılacak. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, ANKA hastanesi ile düzenlenen protokolün hayırlı olmasını dileyerek, pandemi döneminde gazetecileri düşünerek adım atan ANKA Hastanesi’ne teşekkür etti. ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram ise yaptığı açıklamada, “Bir toplumdaki huzurun, barışın ve mutlu yaşamın bana göre en önemli kilit taşlarından bir tanesi basındır. Çünkü gerçekten toplumda gücü iyi insanlara vermedeki en büyük rolü oynayan kurumdur. Dolayısıyla basın mutlaka ekonomik anlamda özgürleşmesi gerekir. Bu, bütün toplumun görevidir. Biz belki okyanusta bir damla misali böyle bir katkı sağlamayı bir görev bildik. Bu bir hediye değildir, bir görevdir” ifadelerini kullandı.

GBC ile Anka arasında sağlık protokolü imzalandı

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