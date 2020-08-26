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Gebze heyeti Malazgirt Zaferi için Ahlat’ta

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki Gebze heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Ahlat’ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerine katıldı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Selamet Güner,ve belediye meclis üyeleriyle birlikte 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerinin düzenlediği Ahlat’a gitti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki Gebze heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Ahlat’ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerine katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Selamet Güner,ve belediye meclis üyeleriyle birlikte 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü etkinliklerinin düzenlediği Ahlat’a gitti. Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının 1071’de Türklere açıldığı zaferin 949. yıldönümü törenleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahlat’ta gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının katılımıyla düzenlenen törenlerde Gebze’yi temsil eden heyete başkanlık yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , “Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıl dönümünde kahraman ecdadımızı anmak için, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen törenler için heyetimizle birlikte Ahlat’tayız” dedi.
Başkan Büyükgöz ve Gebze heyeti ayrıca tören öncesi Ahlat’taki tarihi Selçuklu Meydan mezarlığını da ziyaret etti.

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