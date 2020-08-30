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Gebze’de 30 Ağustos Zaferi kutlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 16:44 | Son Güncelleme

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı.

Gebze’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen saygı duruşu ve Atatürk anıtına çelenk sunma programına katıldı. Törende Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilçe protokolü Gebze Şehitliğindeki törene geçti. İlçe protokolü, şehit aileleri ve yakınlarının bulunduğu ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak duaların edildi. İlçe protokolü tarafından şehitlerin kabirlerini karanfil bırakılması sonrasında tören sona erdi.

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İmsak
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Sabah
06:18
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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