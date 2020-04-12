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Gebze’de fırın ve akaryakıt istasyonlarında denetim

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:31 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı sürecinde açık kalan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu açık olan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında kurallara uyulması konusunda tebligatta bulundu ve denetim yaptı.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağı sürecinde açık kalan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu açık olan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında kurallara uyulması konusunda tebligatta bulundu ve denetim yaptı. Ekipler ilçe genelinde açık olan fırınlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde fırınların hijyen kuralların uyulup uyulmadığını kontrol etti ve iş yerlerinde satış yapılmaması araçlarla mahallerde vatandaşa gidilmesi konusunda tebliğde bulundu. Açık olan nöbetçi akaryakıt istasyonlarına da tebligatta bulunan kurallara uyulması konusunda zabıta ekipleri, işletmeleri uyardı. Ekipler denetimlerini sokağa çıkmaya yasağının biteceği Pazar günü saat 00.00’a kadar süreceği bilgisini verdi.

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Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Yalın Eczanesi
Golcuk
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Izmit
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Izmit
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