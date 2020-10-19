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Gebze’de korona virüs denetimleri sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 19:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korona virüs denetimleri ilçe genelinde sürdürülüyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korona virüs denetimleri ilçe genelinde sürdürülüyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de denetim ekiplerine katılarak vatandaşlara korona virüs önlemleri ile ilgili uyarılarda bulundu.
Gebze’de korona virüs denetimleri ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de ekipler ve ilgili kurum yöneticileri ile birlikte denetimlere katıldı. Kaymakam Güler ve ekipler ilçede bulunan kafe, restoranlar başta olmak üzere iş yerlerini ziyaret ederek korona virüs önlemlerini inceledi. Denetimler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Güler, korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerle ilgili konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bugün ilçemizdeki kafeteryalar, yemek yerleri, pastaneleri ilgili belediye başkanımız ve İlçe Sağlık Müdürümüz ile birlikte denetledik. Hepimiz için sağlık mottosu ile vatandaşlarımızın dikkatini korona virüsle ilgili tedbirlere ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamaya çekmek için bir denetim yaptık. Çarşıda dolaşıyoruz, genellikle vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bizim amacımız bu konuda herkesin duyarlılığını arttırmak. Yaz sezonunun başlaması ile insanların duyarlıkları azaldı. Daha çok dikkat, daha az bulaşı olması için el birliği ile çalışıyoruz” dedi.

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