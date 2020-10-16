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Gebze’de yol yenileme çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde yol yenileme çalışması yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde yol yenileme çalışması yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ne bağlı 4510 Sokak’ta üst yapı çalışması yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak terasman kazısı yapıldı. Çalışma dahilinde yolun PMT malzeme serimine başlandı. Yapılan çalışma ile bölgede yolu kullanan araçların daha konforlu seyahat etmesi sağlanacak.
Sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler, yola PMT malzemesi sonrasında asfalt serimi gerçekleştirecek. 4510 Sokak’daki çalışmalar için yoğun bir mesai harcayan ekipler, il genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

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