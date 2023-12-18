YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’ye "mükemmellik" ödülü

Gebze’ye "mükemmellik" ödülü

18.12.2023 12:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Konseyi tarafından Gebze Belediyesine "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü" verildi.

Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefliyor. Bu çerçevede, Gebze Belediyesine layık görülen ödül, kurumu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve Ar-Ge Birim Müdürü İzzet Kaşık’a teslim edildi.

Törende konuşan Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, "Yerel demokrasiyi bütün paydaşların ortak çabası olarak görüyoruz. Hepimiz bugün yerel demokrasi için buradayız. Markayı alacak belediyelerimize iyi şanslar diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendiGaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi
İş makinesiyle domuzları kovaladıİş makinesiyle domuzları kovaladı
Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıMalatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:08

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Pazartesi

Candan eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Yahya eczanesi
Dilovasi
Hayat eczanesi
Gebze
Park eczanesi
Golcuk
Alcan eczanesi
Golcuk
Osmangazi eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.