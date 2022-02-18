Geççek şarkısıyla olay olan Tarkan'ın YouTube performansı! YouTube Trends o rakamları açıkladı

Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek'in video klibi 17 Şubat Perşembe akşamı ilk defa müzikseverlerin karşısına çıktı. Megastar, uzun bir aranın ardından hazırladığı yeni şarkısıyla Türkiye'nin de gündemine oturdu. YouTube Shorts da İngiltere’de Ed Sheeran ile anlaşmasının ardından Türkiye’de de Tarkan’la önemli bir birlikteliğe imza attı. Türkiye’de ilk kez YouTube Shorts ile gerçekleşen birliktelik sonrası 7 gün boyunca sadece Tarkan YouTube kanalında yayınlanacak.

TARKAN'IN YOUTUBE ANALİZİ!

YouTube Trends ekibi Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan’a olan ilgiyi analiz etti. İşte öne çıkan bazı rakamlar:

Tarkan’ın resmi kanalındaki içerikler bugüne kadar toplamda 1.6 milyar kez izlendi.

Tarkan'ın resmi kanalı son bir yıl içerisinde ise 370 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı.

Tarkan’ın en çok izlendiği illerde liderliği İstanbul alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bakü ve Bursa izliyor.

Tarkan’ın izleyici kitlesinin yüzde 40’ı yurt dışından geliyor.

Megastar’ın Türkiye’den sonra en çok Almanya, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, ABD ve Fransa’dan takipçisi bulunuyor.

Tarkan’ın son bir yılda en çok izlenen videoları ise şu şekilde: Dudu, Yolla, Şımarık, Kuzu Kuzu, Beni Çok Sev, Şıkıdım, Öp.

"GEÇÇEK YÜZÜNÜZDE BİR GÜLÜMSEMEYE..."

Megastar yeni şarkısı “Geççek” hakkında YouTube Shorts aracılığıyla şu açıklamalarda bulundu:



"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”

Sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na, yapımcılığı ise Hitt Müzik’e ait. “Geççek”in mastering’i ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı. Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.



