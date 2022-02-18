Tarkan'ın Geççek şarkısına Şahan Gökbakar'dan yorum: Hislerini ve sebeplerini sorgulamayın

Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı. YouTube'da yayınlanan Tarkan'ın yeni klibi ve şarkısındaki sözler bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada Geççek'le ilgili yüz binlerce paylaşım yapıldı.

"KİMİ PANDEMİ ANLAR KİMİ POLİTİK ANLAR..."

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar da Tarkan'ın yeni şarkısına sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kimisi politik anlar, kimisi pandemi anlar, kimisi dünyadaki kötülükler anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın, kendi hissettiklerinize odaklanın, keyif alın. Sanat böyle birşey" ifadelerini kullandı.



