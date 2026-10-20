Gece acıkınca bu ikisini birlikte tüketin! Diyetisyenler nedenini açıkladı

Koruyucu kardiyoloji alanında çalışan diyetisyen Michelle Routhenstein, kişinin yatmadan önce gerçekten aç olması durumunda küçük bir ara öğün tüketmesinde tek başına sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak bunu herkesin uygulaması gereken rutin bir alışkanlık haline getirmeyi önermiyor.

Cleveland Clinic'ten diyetisyen Julia Zumpano ise burada fiziksel açlık ile duygusal yeme isteğinin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekiyor. Fiziksel açlıkta son öğünün üzerinden birkaç saat geçmiş olması, midenin guruldaması, enerji düşüklüğü veya halsizlik gibi belirtiler görülebiliyor.

Duygusal açlıkta ise kişi kısa süre önce yemek yemiş olmasına rağmen stres, kaygı, yorgunluk, üzüntü veya farklı bir duygunun etkisiyle yeniden yemek yeme isteği duyabiliyor.

3 DİYETİSYEN AYNI NOKTADA BULUŞTU

Uzmanların ortak yaklaşımı, yatmadan önce ikinci bir akşam yemeği yemek yerine küçük, yaklaşık 200 kalorilik ve protein ile kompleks karbonhidratları bir araya getiren bir ara öğün tercih etmek. Diyetisyen Lauren Twigge, özellikle protein ile lifin birlikte tüketilmesinin hem daha doyurucu bir seçenek oluşturabileceğini hem de gün içerisinde yeterince alınmamış bazı besin öğelerinin tamamlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Buradaki amaç, gece açlığını bastıracak kadar doyurucu ancak sindirim sistemini gereksiz yere yoracak kadar büyük olmayan bir porsiyon tercih etmek. Routhenstein, yaklaşık 200 kalorinin yalnızca genel bir referans noktası olduğunu da özellikle vurguluyor. Herkesin enerji ihtiyacı ve açlık düzeyi farklı olduğu için bunun kesin bir sınır olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

PROTEİN VE LİF NEDEN BİRLİKTE?

Zumpano'ya göre lif içeren kompleks karbonhidratların proteinle birlikte tüketilmesi, karbonhidratların sindirim ve emilim hızını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Böylece kan şekerinin çok hızlı yükselip ardından hızla düşmesi yerine daha dengeli bir seyir göstermesi mümkün olabilir. Bu prensibe uygun küçük bir gece ara öğününde protein kaynağının yanında lif içeren kompleks karbonhidratlara yer verilebilir.

Örneğin kişinin beslenme ihtiyaçlarına göre yoğurt ile bir miktar meyve, birkaç tam tahıllı krakerle peynir veya benzeri küçük porsiyonlu kombinasyonlar tercih edilebilir.

HERKES İÇİN AYNI KURAL GEÇERLİ DEĞİL

Uzmanlar özellikle kan şekeri konusunda tek bir önerinin herkes için geçerli olmadığı konusunda uyarıyor. Gece boyunca kan şekeri; gün içinde tüketilen besinlerden fiziksel aktiviteye, stresten uyku düzenine ve kullanılan ilaçlara kadar pek çok faktörden etkilenebiliyor.

Özellikle insülin veya kan şekerini düşürebilen başka ilaçlar kullanan kişilerin yatmadan önce ara öğün tüketip tüketmemesi gerektiğini kendi sağlık ekibiyle değerlendirmesi öneriliyor. Kısacası uzmanlara göre gece gerçekten acıktığınızda küçük bir ara öğün tüketmek başlı başına yanlış değil. Önemli olan bunu ikinci bir akşam yemeğine dönüştürmemek ve protein ile lif içeren kompleks karbonhidratları bir araya getiren küçük bir porsiyon tercih etmek.

UYARI: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır ve kişisel beslenme veya tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Diyabet, reflü veya kronik bir sağlık sorununuz varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsanız beslenme düzeninizde değişiklik yapmadan önce doktorunuza veya diyetisyeninize danışın.