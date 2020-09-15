Gece uyku tutmamasının şaşırtıcı nedenleri! Yatağı yanlış amaç için kullanmak...

Gece uyku tutmamasının şaşırtıcı nedenlerini bir araya getirdik.

SICAKLIK

Sıcakta uykuya dalmak hoş olsa da, optimum sıcaklık 15-23 derecedir. Çözüm: Hafif bir pike örtün ve gece başka bir pikeyle değiştirin.

EGZERSİZ

Egzersiz, sinir sistemini uyarır, bu yüzden spor salonuna gittikten sonra uykuya dalmak bir sorun olabilir. Çözüm: Yatmadan en az 3 saat önce egzersiz yapın.

PROGRAM EKSİKLİĞİ

Tamamen dinlenmek için vücudunuzun belirli bir süreye ihtiyacı vardır. Tamamen dinlenmek için vücudunuzun belirli bir süreye ihtiyacı vardır.

AYDINLATMA

Bir lambadan gelen en küçük ışık veya elektrikli cihazların LED ışıkları bile uykunuzu bozar. Çözüm: Tüm ışık kaynaklarından kurtulun veya bir uyku maskesi takın.

GÜRÜLTÜ

Dışarıdaki arabaların gürültüsü veya komşuların yüksek sesle konuşması gibi herhangi bir ses, vücudun dinlenmesini engeller. Çözüm: Kulak tıkacı kullanın.

YATAĞI YANLIŞ AMAÇ İÇİN KULLANMAK

Birçok insan yataklarını sadece uyumak için değil, aynı zamanda bir tür iş yeri olarak kullanır ve bu da uyku kalitesinin düşmesine neden olur. Çözüm: İşinizi yatak odasının dışında bırakın.