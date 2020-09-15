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Gece uyku tutmamasının şaşırtıcı nedenleri! Yatağı yanlış amaç için kullanmak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Uyku eksikliği, uyanır uyanmaz bitkin hissetmemize neden olur. Dahası, kilo almanın ana nedenlerinden biridir. Sizi sağlıklı bir şekilde uyumaktan ve sonuç olarak iyi hissetmekten ve iyi görünmekten alıkoyan "canavarlarla" nasıl savaşacağınız konusunda size birkaç ipucu vermek istiyoruz.

Gece uyku tutmamasının şaşırtıcı nedenleri! Yatağı yanlış amaç için kullanmak...

Gece uyku tutmamasının şaşırtıcı nedenlerini bir araya getirdik.

SICAKLIK

Sıcakta uykuya dalmak hoş olsa da, optimum sıcaklık 15-23 derecedir. Çözüm: Hafif bir pike örtün ve gece başka bir pikeyle değiştirin.

EGZERSİZ

Egzersiz, sinir sistemini uyarır, bu yüzden spor salonuna gittikten sonra uykuya dalmak bir sorun olabilir. Çözüm: Yatmadan en az 3 saat önce egzersiz yapın.

PROGRAM EKSİKLİĞİ

Tamamen dinlenmek için vücudunuzun belirli bir süreye ihtiyacı vardır. Tamamen dinlenmek için vücudunuzun belirli bir süreye ihtiyacı vardır.

AYDINLATMA

Bir lambadan gelen en küçük ışık veya elektrikli cihazların LED ışıkları bile uykunuzu bozar. Çözüm: Tüm ışık kaynaklarından kurtulun veya bir uyku maskesi takın.

GÜRÜLTÜ

Dışarıdaki arabaların gürültüsü veya komşuların yüksek sesle konuşması gibi herhangi bir ses, vücudun dinlenmesini engeller. Çözüm: Kulak tıkacı kullanın.

YATAĞI YANLIŞ AMAÇ İÇİN KULLANMAK

Birçok insan yataklarını sadece uyumak için değil, aynı zamanda bir tür iş yeri olarak kullanır ve bu da uyku kalitesinin düşmesine neden olur. Çözüm: İşinizi yatak odasının dışında bırakın.

KAFEİN

Kafeinin kolayca uykuya dalmanızı engellediği bir sır değil. Sadece kahvede değil, çay, çikolata ve diğer bazı ürünlerde de bulunduğunu unutmayın. Çözüm: Akşamları daha az kafein içeren yiyecekler tüketin.

AŞIRI ZİHİN YÜKÜ

Genellikle yatmadan önce beynimizin "yeniden başlamasına" ve günlük problemlerden dinlenmesine izin vermeyiz, bu da düşük uyku kalitesine neden olur. Çözüm: Kendinizi tüm endişelerden uzaklaştırın ve düşüncelerinizi tamamen başka bir şeye yönlendirin: aynı harfle başlayan ülkelerin adlarını hatırlayın veya koyunları saymayı deneyin.

UYKU POZİSYONU

Rahatsız bir pozisyonda uyumak, ister yalnız, ister partnerinizle olsun, vücudunuzu zorlar ve dinlenme eksikliğine neden olur. Çözüm: Kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyonu varsayın ve uyuyana kadar değiştirmemeye çalışın.


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