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  4. Gece yarısı bir otomobilin plakasını çalmaya gelen şahıslar kamerada

Gece yarısı bir otomobilin plakasını çalmaya gelen şahıslar kamerada

04.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de gece yarısı bir sokağa gelerek park halindeki otomobilin plakasını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde hafif ticari bir araçla sokağa giren hırsızların park halindeki otomobilin plakasını çalarak uzaklaştığı görüldü.

Başakşehir’de gece saatlerinde Şahintepe Mahallesi’nde bulunan bir sokağa hafif ticari araç ile gelen iki kişi park halindeki eski model bir otomobilin plakalarını çalarak yoluna devam etti. O hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, akıllara sahte plakalar ile işlenen suçlara yapılan hazırlık süreci ihtimali de geldi. Görüntülerde sokağa giren hafif ticari araçtan inen iki kişinin plakaları söküp çaldıktan sonra yollarına devam ettikleri görüldü.

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