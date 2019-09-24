Gece yemek yiyip yatmak kalk krizi nedeni

Kalp krizi, Miyokard Enfarktüsü olarak adlandırılır. Eğer koroner arter aniden tıkanır ise, kalbin o bölgesine kan akımı tamamen kesilir. Bu durumda bir miktar kalp kası kalıcı olarak zarara uğrar. Bu durum çoğunlukla geçmeyip uzun süre devam eden göğüs ağrısı ile birlikte olur ve miyokard enfarktüsü veya kalp krizi olarak adlandırılır. Uzmanlar, ölüm nedenlerinin başında yer alan kalp krizini etkileyen en önemli faktörün dengesiz beslenme olduğunu belirtiyor.

Kalp krizine yol açan damar sertliğini oluşturan çeşitli sebepler olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ şunları söyledi: "Kalp krizinin oluşumunun nedenleri arasında genetik yapımız gelmektedir. Bunun dışında en önemli faktörlerden bir tanesi de beslenme şeklimizdir. Aşırı yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Margarinlerden kurtulmaya başladık ama tereyağını da normalin üzerinde tüketmek katı yağ tüketmek anlamına geliyor. Özellikle çalışan insanlar, gece geç saatte beslenme alışkanlıklarına sahipler. Yenilen gıdaların kalorisi uyuduğumuzda tamamen vücudumuzda kalıyor. Enerji olarak harcayıp, tüketemiyoruz. Bu nedenle de insanlar hastalanmaya daha müsait hale geliyorlar. Aşırı kilo, tansiyon yüksekliği ve şeker hastalığı da kalp krizini artıran diğer sebepler arasındadır. Özellikle ailesinde risk faktörü olanların yılda bir kez kontrole gelmelerini öneriyoruz.”