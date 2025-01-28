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  4. Geçen hafta transfer olmuş, bu hafta uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmıştı! Nainggolan için yeni karar

Geçen hafta transfer olmuş, bu hafta uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmıştı! Nainggolan için yeni karar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 23:35
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Futbol kariyerini Belçika 2. Ligi takımı Lokeren'de sürdüren Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir gün sonra serbest kaldı.

Geçen hafta transfer olmuş, bu hafta uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmıştı! Nainggolan için yeni karar

Uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklanan Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan'ın kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nainggolan'ın formasını giydiği Belçika 2. Lig takımı Lokeren'in başkanı Hans Van Duysen, futbolcusunun durumuyla ilgili olarak HLN Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Radja'nın kefaletle serbest bırakılmasının ardından henüz onunla konuşma fırsatımız olmadı. Tekrar özgür olduğu için mutluyuz ama henüz koşulları bilmiyorum. Sanırım öncelikle bu koşullar altında Futbol oynayabilir mi, oynayamaz mı onu anlamamız lazım. Şu anda bu henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

1 HAFTA ÖNCE TRANSFER OLDU

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İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, geçtiğimiz hafta ikinci lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu. Geçtiğimiz cuma günü yeni takımıyla ilk maçına çıkan tecrübeli futbolcu, Lokeren'in Lierse ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol attı.

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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