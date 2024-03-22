Gecenin ayazında zorlu tatbikat: ’Hassas burunlar’ doğal afetlere hazırlanıyor

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün hassas burunları "İglo" ve "Hera", muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor. Eğitmenlerin direktifleri doğrultusunda hareket eden köpekler, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor. Uzmanlar tarafından eğitilen hassas burunlar, deprem, çığ, heyelan, kayıp, göçük gibi birçok afette hayati rol üstleniyor.

K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi Sorumlusu İsmet Pehlivanlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün mevsimlerde gece-gündüz eğitim ve tatbikatların devam ettiğini belirterek, muhtemel doğal afetlere karşı göreve çıkmaya her daim hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla arama kurtarma biriminin kurulduğunu ifade eden Pehlivanlı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremin merkezi Pazarcık ilçesine giden ilk ekiplerden biri olduklarını belirtti.

Enkaz alanında tatbikatlar yaptıklarını anlatan Pehlivanlı, "Pazarcık’ta bu işin zorluklarını gördük ama köpeklerle beraber daha da etkili olduğunu gördük. Döndüğümüzde başkanımızın da talimatıyla arama kurtarma köpek birimimizi kurduk. Enkaz alanı, eğitim alanları, gece-gündüz, kış-yaz, bütün tatbikatları yaptık. Çünkü doğal afetin olacağı mevsim belli değil. Enkaz alanımızı yaptık burada. Bu gece de tatbikatımızı yaptık. İki arkadaşımızı sakladık, köpeklerimizde başarıyla buldu" dedi.

Muhtemel doğal afetlere hazır olduklarını kaydeden Pehlivanlı, "Bu köpekler oyun odaklı köpekler. Ne kadar oyun oynarlarsa ne kadar hareketli olurlarsa biz bunu topla ve baytla öğretiyoruz. Enkazın altındaki kişinin kokusunu aldığı zaman oyun arkadaşının orada olduğunu bildiği için sürekli havlamaya başlıyor. Ama her köpekte olmuyor. O da aynı futbolcu gibi antrenmanlarını aksatmaması gerekiyor. Eğitimlerini sürekli yapmak gerekiyor. Sadece depremde değil; selde, su baskınlarında, göçüklerde, afetlerde köpeklerimiz görev yapıyor" diye konuştu.

Pehlivanlı, "İglo" ile "Hera" isimli hassas burunlu köpeklerin doğal afetlere hazır olduğunu sözlerine ekledi.

