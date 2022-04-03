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‘Gecenin Ucunda’ dizisinde Neslihan Atagül’ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu

03.04.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı dizisini ortasında rahatsızlığı sebebiyle bırakan Neslihan Atagül yeni proje için el sıkıştı. eni yayın döneminde ekrana gelecek olan dizide Neslihan Atagül’ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu.

‘Gecenin Ucunda’ dizisinde Neslihan Atagül’ün partneri eşi Kadir Doğulu oldu

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'nı bıraktı ama ekrandan da çok uzak kalamadı. Güzel oyuncu TMC Film’in Star için çekeceği “Gecenin Ucunda” dizisiyle el sıkıştı. Projede Macide karakterine hayat verecek olan güzel oyuncunun partneri merak konusu olmuştu. O isim belli oldu.

Neslihan Atagül'ün oyuncu eşi Kadir Doğulu Gecenin Ucunda’nın başrol karakteri “Kazım”ı canlandıracak. Böylece 2013- 2014 sezonunda 50 bölüm süren “Fatih Harbiye” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

Ekran Alıntısı

GECENİN UCUNDA KONUSU

TMC Film ve Âlim Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Gecenin Ucunda” dizisi eylül sezonunda seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Erçetin’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor. Peride Celal’in “En güzel aşk romanım” dediği “Gecenin Ucunda” eserini dizide günümüze uyarlandı.

Haziran ayında sete çıkacak olan proje Star’ın yeni sezondaki en iddialı projelerinin başında geliyor.


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Sefirin Kızı dizisi Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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