Popstar Rıza Tamer'e veda günü! Aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu

Popstar yarışmasıyla ünlenen Rıza Tamer, 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tamer'in aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

2004'te Popstar yarışmasına katılan ve geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 'Benden Sonra' şarkısı ile adından söz ettiren Rıza Tamer'den üzen haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

VEDA GÜNÜ...

Rıza Tamer'in cenazesi, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

"ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM"

Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını anlatmıştı. Tamer, "Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.

"BU DÜNYADA YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI"

Ünlü şarkıcı, eşinden ayrıldıktan sonra sokak şarkıcılığı da yapmaya başlamıştı. Tamer, “Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım. Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni fragman geldi! O sahneler silindiYeni fragman geldi! O sahneler silindi
Yeni bölüm sonrası gündemde! Yorum yağdı... Yeni bölüm sonrası gündemde! Yorum yağdı...

En Çok Okunan Haberler
Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

