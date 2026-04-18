Popstar Rıza Tamer'e veda günü! Aylar önceki sözleri yeniden gündem oldu

2004'te Popstar yarışmasına katılan ve geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 'Benden Sonra' şarkısı ile adından söz ettiren Rıza Tamer'den üzen haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

VEDA GÜNÜ...

Rıza Tamer'in cenazesi, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

"ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM"

Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını anlatmıştı. Tamer, "Kimsesizler evinde kaldım, aşk evliliği yaptım. Param yoktu boşandık. Şimdi evlenmiş çok mutlu olsun. Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.

"BU DÜNYADA YAPACAK BİR ŞEYİM KALMADI"

Ünlü şarkıcı, eşinden ayrıldıktan sonra sokak şarkıcılığı da yapmaya başlamıştı. Tamer, “Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum. Fakat diğer dünyada cehennemin kapısında bekliyor olacağım. Bana doğru sarışın mavi gözlü kadın gelecek. Ona ‘Ben dünyada neden senden başka bir kadına dokunmadım biliyor musun? Sırf seni bu kapıda bekleyebilmek için aşkına sahip çıktım. Senin o paraya sattığın aşka sahip çıktım' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.