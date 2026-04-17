Enes Batur yeni videosunu iptal etti! 'Devam edemem...'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Televizyon kanalların yayın akışlarını değiştirirken bir değişiklik de YouTuber Enes Batur'dan geldi. Batur yeni videosunu iptal etti.

Öznur Yaslı İkier

Tüm Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Yaşanan acı olayların ardından ünlü isimlerden tepkiler gelirken kanallar yayın akışlarını değiştirdi.

Dizilerin yeni bölümü iptal edilirken bir değişiklik de YouTuber Enes Batur'dan geldi. Batur'un normal şartlarda bugün yayına girmesi beklenen büyük bütçeli videosu iptal edildi.

Batur, bu kararını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Batur yaptığı açıklamada;

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

“Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen haberler hepimizi darmadağın etti. Bu acının tarifi yok. Okullarımızda yankılanan sesin şiddet olması kabul edilemez. Yaşanan bu hain saldırıları tüm kalbimle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu kadar canımız yanıyorken hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorum. Bu yüzden bu hafta yeni video yayınlayamayacağım. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

KAZANCI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Uzun bir aradan sonra YouTube'a geri dönen Enes Batur'un 24 saat içinde 6 milyon TL kazandığı iddia edilmişti. Enes Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek, videodan elde ettiği kazancı paylaşmıştı.

Batur; 'Herkes kafasından bir kazanç çıkarmış. Doğru değildi geneli. Neye göre hesapladılar bilmiyorum. Keşke doğru olsaydı, daha iyi olurdu. Tahmin ettikleri gibi bir rakam kazansam işime daha çok yatırım yapabilirim. Kötü kazandım da demiyorum.' demişti.

