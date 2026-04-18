Yeraltı 12. bölüm 1. fragman izle! Sahneler çıkarılıp yeniden yayınlandı

Tüm Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Yaşanan bu acı olayların ardından dizilerdeki şiddet sahneleri hedef haline getirildi.

Özellikle Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı. Bu hafta yeni bölümleri yayınlanmayan dizilerin fragmanları da gelmemişti.

Yeraltı dizisinin 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda silahlı saldırı sahnesinin çıkarılarak yayınlanması dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'eski fragman yeniden verilmiş', 'Silahlı sahneleri kesmişler', 'Silahlı saldırı sahnesi çıkarılıp yeniden yayınlamış' gibi yorumlar yapıldı.