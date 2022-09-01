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Gecenin Ucunda dizisinden ilk fragman yayınlandı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu başrollerde

01.09.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Gecenin Ucunda'nın ilk fragmanı yayınlandı. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın başrolleri paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi, Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan mücadele içinde bir aşk hikayesini konu alıyor.

Star TV'nin merakla beklenen TMC Film ve Alim Yapım imzalı yeni dizisi 'Gecenin Ucunda'nın ilk tanıtımı yayınlandı.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Gecenin Ucunda iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir.

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ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ,Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Oyuncu
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