Geceye damga vuran an! Leon Goretzka kanlar içinde yerde kaldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti. Maçı Villarreal 1-0 kazandı fakat hakem Anthony Taylor geceye damga vurdu.
Mücadelenin 90+3. dakikasında skor Bayern Münih aleyhine 1-0 iken Alman temsilcisinin yıldız oyuncusu Leon Goretzka ceza sahası içinde Pau Torres ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.
Rakibiyle çıktığı hava topunda aldığı Dirsek darbesi nedeniyle kaşı açılan ve yüzü kanlar içinde kalan deneyimli oyuncunun tedavisi oyun alanında yapıldı. Bayern Münih cephesi bu pozisyonda Penaltı beklese de maçın hakemi beyaz noktayı göstermedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum