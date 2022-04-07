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Geceye damga vuran an! Leon Goretzka kanlar içinde yerde kaldı...

07.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. Çeyrek finalin ilk ayağında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk eden Villarreal rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hakemin verdiği skandal karar damga vurdu. Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka ceza sahası içinde Pau Torres ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Goretzka'nın yüzünün kanlar içinde kalmasına rağmen penaltı kararı çıkmadı.

Geceye damga vuran an! Leon Goretzka kanlar içinde yerde kaldı...
Leon Goretzka

Leon Goretzka

ALM Almanya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetti. Maçı Villarreal 1-0 kazandı fakat hakem Anthony Taylor geceye damga vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI, OYUNDAN ÇIKTI

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Mücadelenin 90+3. dakikasında skor Bayern Münih aleyhine 1-0 iken Alman temsilcisinin yıldız oyuncusu Leon Goretzka ceza sahası içinde Pau Torres ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

Rakibiyle çıktığı hava topunda aldığı Dirsek darbesi nedeniyle kaşı açılan ve yüzü kanlar içinde kalan deneyimli oyuncunun tedavisi oyun alanında yapıldı. Bayern Münih cephesi bu pozisyonda Penaltı beklese de maçın hakemi beyaz noktayı göstermedi.


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UEFA Şampiyonlar Ligi
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