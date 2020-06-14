Geçirdiği trafik kazasının ardından fark ettiği el becerisi geçim kapısı oldu

İlk yaptığı tespihlerin yakınları ve arkadaşları tarafından beğenildiğini belirten Tuncer, aldığı siparişler üzerine kendini bu alanda geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Tolga Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği trafik kazısı sonrası hayatının farklı bir noktaya taşındığını belirterek, kendisinin de merakı olan tespih yapımına yöneldiğini belirtti.

- "Kazanın kötü anıları oldu ama ben pes etmedim"

Büyük bir titizlikle torna makinesinde kestiği taşları yontup tespih habbesi haline getiren Tuncer, iyileşme sürecinde kazandığı bu el becerisini geçim kapısına dönüştürdü.

Tedavi sürecinde vakit geçirmek için odasını mini atölyeye dönüştüren Tuncer, temin ettiği malzemelerden tespih yapımına başladı.

Tuncer, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1 yıl yürüme problemi yaşadı ve vaktini yatakta geçirmek zorunda kaldı. 28 yaşındaki Tuncer bu süre zarfından sosyal medya üzerinden çeşitli tespih yapımı videoları izleme başladı.

Odasında başladığı tespih yapımını 2 yıldır kurduğu atölyesinde sürdürdüğünü anlatan Tuncer, "Odamda kurduğum atölye bana yetmeyince sağlığıma kavuştuktan sonra kentte kendime atölye açarak tezgahımı büyüttüm. İlk yaptığım tespihleri sosyal medya üzerinden satış sayfası kurarak oradan da satışlarımı yapmaya başladım. Şimdi hem müşterilerimin hem de internet üzerinden aldığım siparişleri yapıyorum." dedi.

Tuncer, aldığı blok taşları atölyesinde uygun büyüklüğe getirdiğini, yaptığı çalışma sırasında da büyük zevk aldığını anlatarak, el emeğini kazanca dönüştürdüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden Tuncer, "Kaza yapmadan önce bir firmada müşteri temsilcisi olarak çalışıyordum, yaşadığım kazanın kötü anıları oldu ama ben pes etmedim, el becerimi geliştirdim bu sayede kurduğum atölyemde ekmek paramı kazanıyorum." dedi.

