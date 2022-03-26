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Geçmiş olsun Cem Bölükbaşı! Cidde'de maalesef yok...

26.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında kaza yapan milli sürücü Cem Bölükbaşı'nın son durumu resmen belli oldu. Genç pilotun hafta sonu yapılacak yarışta yer alıp almayacağına dair açıklama yapıldı. Detaylar...

Geçmiş olsun Cem Bölükbaşı! Cidde'de maalesef yok...

Formula 2 Dünya Şampiyonası antrenman turlarında dün kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, pazar günü Cidde'de yapılacak olan yarışta yer alamayacak.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi." bilgisi verildi.

"TEDBİR AMAÇLI YER ALAMAYACAĞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı ise "Sağlık durumum iyi. Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı, "Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 Şampiyonası'na kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." açıklamasını yaptı.

Organizasyonda 27 Mart pazar günü TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

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Cem Bölükbaşı
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