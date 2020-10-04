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Geçmişte kızların yapımını öğrenmeden gelin olamadığı karnavas bezi korumaya alınıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 04.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Erzurum'un Olur ilçesinde, geçmişte sadece kadınların örtünmek amacıyla kullandığı, şimdilerde ise yaşamın birçok alanında yer alan karnavas bezinin coğrafi işaret alması için çalışma başlatıldı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: - "Karnavas bezini öne çıkarmak istiyoruz. Bir taraftan da bu bezin coğrafi işaretinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunduk"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'un Olur ilçesinde, kimyasal madde kullanılmadan üretilen karnavas bezi, hem coğrafi işaret çalışması hem de açılan kursla gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Tarih, sanat ve kültürel birikimiyle Türkiye'nin öne çıkan kentleri arasında yer alan Erzurum, el sanatları zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Olur ilçesinde asırlardır dokuma tezgahlarında çok ince iplerle dokunan karnavas, geçmişte sadece kadınlarca örtünme amacıyla kullanılırken şimdi ise yaşamın birçok alanında yer alıyor.

Şal, perde, mutfak takımı, kanepe takımı, nevresim, kırlentler, masa örtüsü, seccade, kol çantası, heybe, minder gibi ürünlerde kullanılan karnavas bezi, Olur Halk Eğitim Merkezinde kadın kursiyerlerce dokunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Kızların yapımını bilmeden gelin olamadığı ilçede karnavas bezinin coğrafi işaretinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

- "Karnavas bezini öne çıkarmak istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olur ilçesinde karnavas bezi üretim atölyesinin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği, Olur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle ortaya çıktığını söyledi.

İlçenin hem gastronomi hem de kültürel değerleriyle öne çıktığını ifade eden Almaz, karnavas bezinin de yaşatılması için yoğun gayret gösterildiğini belirtti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurstaki kadın kursiyerlerin bu bezi dokuyarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine pazarladığın aktaran Almaz, "Karnavas bezini öne çıkarmak istiyoruz. Bir taraftan da bu bezin coğrafi işaretinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunduk." dedi.

Bezin dokumasında ve ipliğindeki farklılığa dikkati çeken Almaz, şöyle devam etti:

"Bezin ince ve şeffaf bir dokuma şekli var. Çok hijyenik, tamamen doğal. Hiçbir kimyasal madde katılmaksızın elde edilen ürünlerden dokunur. Çok ince ve güzel bir dokuma şekli var. Ehramdan biraz daha incedir. Erzurum'da ehram coğrafi işareti alınmış bir üründür. Ehram sadece örtünme alanında kullanılır. Ancak bu karnavas bezimiz evdeki her türlü tekstil ürününde, havludan peçeteye kadar kullanılabilir. Çünkü yumuşak ve doğal bir üründür."

- "Karnavas yapamayan kızlar gelin gitmezdi"

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Sündüz Pala ise 12 yaşından beri karnavas yaptığını anlattı.

Bu el sanatını annesinden öğrendiğini aktaran Pala, "Belgem yok çünkü belgemi annem verdi. Halen bu işi yapmaya devam ediyorum. Eskiden karnavas yapılmadan gelinlere çeyiz gitmezdi. Karnavas yapamayan kızlar da gelin gitmezdi. Başörtüsüne işlenirdi. Örtülmeden de komşuya gidilmezdi. Şimdi her çeşidini yapabiliyoruz." dedi.

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