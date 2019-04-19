Geçmişten günümüze! 40 çeşit baharatla hazırlanan Osmanlı'nın ilacı: Mesir macunu

Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan rahatsızlanmış ve bunun üzerine Sultan Süleyman, annesi için hekim Merkez Efendi'den ilaç hazırlamasını istemiş. Merkez Efendi ise dar-ı fülfül, çöpçün, çörekotu, hardal tohumu, havlıcan, kokonat, beş base, hindistan çiçeği, kakule, kalbarda, karanfil, kebabiye, karabiber, anason, kimyon, kişniş, limon tuzu, iksir, ma-i leziz, çivit, meyan balı, portakal kabuğu, revan kökü, safran, sakız, sarı halile, sinameki, şamlı, şaşlı, resene, tarçın, tarçın çiçeği, kırım tartar, teke mersini, tiryak, ud-ül kahar, vanilya, yeni bahar, zencefil, zerde çöp, zulumba ve hıyarşenbe gibi baharat ve bitkileri suyla karıştırarak kaynatmış. Ortaya çıkan karışım Ayşe Hafsa Sultan'a içirilmiş ve sultan bu karışımdan şifa bulmuş.

Sonuç olumlu olunca Kanuni Sultan Süleyman hazırlanan ilacın halka dağıtılmasını emretmiş. Zaman içinde bu karışıma Osmanlı macunu ismi verilmiş. Etkileri dilden dile dağılan macunun Uzak Asya, Mısır ve Mezopotamya'da da tıbbi amaçlı tüketilmiş.