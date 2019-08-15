Geçmişten günümüze Deniz Akkaya

Bir zamanların en popüler modelleri arasında yer alan, 97 yılında Best Model of Turkey’de en iyi manken seçilen Deniz Akkaya, ilk şöhret olduğu yıllarda çok farklı görünüyordu. Sırayla burun ameliyatı, dudak estetiği, elmacık kemiği ve kaş kaldırma operasyonu geçiren Akkaya'nın zaman içindeki değişimi...

Dünden bugüne inanılmaz değişim

Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya yaptığımız bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Akkaya açıklamasında "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum. İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" açıklamasıyla olay oldu.

Bu açıklama olay olunca da herkesin aklıma Akkaya'nın eski hali geldi haliyle... O halleri yeniden gündem oldu.

1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" klibinde iyice ünlenen Akkaya'yı herkes bu halleriyle anımsayacaktır. Akkaya ismini iyice duyurduktan sonra sektörün dev isimleriyle çalışmaya başladı, defilelerine katıldı.

Ünü yayılınca ünlü isim Mahallenin Muhtarları'ndan tutun da Bu Sevda Bitmez, Hemşerim, Mühürlü Güller gibi dizilerde ve filmlerde oynadı! Ve estetikler de o zaman başladı.

Akkaya 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

Çekilen onca çilenin sonucunda bugünkü haline geldi Deniz Akkaya... Tabii estetik doktorunu ziyaret etmeyi hiç ihmal etmiyor.

Akkaya elbette spor yapmayı da hiç ihmal etmiyor ve şimdilerde kaslı fiziğiyle havasını da bol bol atıyor.

Ve tabii son dönemlerin modası filtre ve photoshop da hayatının olmazsa olmazları... Hatta öyle ki Akkaya yaptığı filtrelerle sık sık gündeme geliyor takipçileri tarafından "uzaylılara" bile benzetiliyor.