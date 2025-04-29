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  4. Geçtiğimiz sezonu mumla arıyordu! Carlo Ancelotti için hikayenin sonu... Tecrübeli hoca ayrılıyor, yeni adresi bile belli oldu

Geçtiğimiz sezonu mumla arıyordu! Carlo Ancelotti için hikayenin sonu... Tecrübeli hoca ayrılıyor, yeni adresi bile belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.04.2025 08:39
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Bu sezon Real Madrid ile beklentilerin oldukça altında bir grafik çizen Carlo Ancelotti'nin yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu mumla arıyordu! Carlo Ancelotti için hikayenin sonu... Tecrübeli hoca ayrılıyor, yeni adresi bile belli oldu

İspanyol devi Real Madrid ile bir çok başarıya imza atan Carlo Ancelotti, bu sezon beklentilerin çok uzağında bir performans sergilerken geçtiğimiz sezonu adeta mumla arıyor.

Önceki sezon sadece 2 mağlubiyet yaşayan Real Madrid, bu sezon 13 mağlubiyet yaşadı. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nden elendi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya kaybetti. LaLiga'da ise yine Barcelona'nın gerisinde kaldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

CARL

Ancelotti'nin sezon sonu kulüpten ayrılması beklenirken yeni adresi de büyük oranda belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

65 yaşındaki teknik direktör kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak.

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Carlo Ancelotti son dakika ancelotti real madrid
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