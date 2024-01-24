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Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden Filistin’e 2 bin parça kıyafet

İHA İHA
24.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Filistinliler için diktikleri kıyafetleri Gazze’ye gönderdi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden Filistin’e 2 bin parça kıyafet

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İsrail’in yaptığı zulme direnen Filistinli vatandaşlara destek olabilmek için 17 dikiş kursunda kursiyerler ve usta öğreticilerin çabaları sonucu yeni doğan seti, pijama takımı, polar battaniye, iç çamaşırı, bere, sweatshirt ve polar ceketin yer aldığı 2 bin parça kıyafet üretti.

500 kursiyerin destekleriyle yaklaşık bir ay içerisinde üretilen kıyafetler titizlikle poşetlenip, kolilere yerleştirilerek Filistinlilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Zalimin Hasmı Mazlumun Hamisiyiz, zor zamanların en önde gelen üretim kurumlarından biri olduklarını dile getiren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, “Ekim ayından bu yana devam eden Filistin-İsrail savaşında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak istedik. 1 ay gibi kısa sürede elimizden geldiğince günlük kullanım için üretebildiklerimizi ürettik. Halk Eğitim Merkezi olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak adına bütün dikiş kurslarımızda kursiyer ve hocalarımızın destekleri ile kıyafet dikip Filistin’e gönderdik” dedi.

Müdür Arısoy, “Üretim esnasında verdikleri desteklerden dolayı başta ilçe Kaymakamı Hakan Alkan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a ve idarecilerimiz, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimize emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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