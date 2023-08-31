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Gediz Nehri Havzası'nda üzümler güneşe serildi

31.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menemen ilçesinden başlayıp, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan 17 bin 500 kilometrekarelik Gediz Nehri Havzası'ndaki üreticiler, büyük bölümü ihraç edilen üzümlerini kurutmak için güneşe serdi.

Antik Dönem'den bu yana üretimin sürdüğü havzada yetiştirilen üzümün yarıya yakını, kurutularak satışa sunuluyor.

Öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlayan tarım işçilerinin asmalardan kestiği üzümler, özel bir karışımla yıkanıyor.

Meyvenin daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanan üzümler, 8-10 gün arası sergi adı verilen kurutma alanlarında bekletiliyor.

Bazı üreticiler ise herhangi bir karışım kullanmadan doğal kurutma yöntemini tercih ediyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzümler, daha sonra işletmelerin yolunu tutuyor.

"BU YIL MİLDİYÖ HASTALIĞI SIKINTISI VAR"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine, ilkbahardaki beklenmeyen kuvvetli yağışlar nedeniyle zirai mücadele yapılamadığını ve bağlarda mildiyö hastalığının baş gösterdiğini belirtti.

Bir mantar türü olan hastalığın Saruhanlı ile Sarıgöl ilçeleri arasındaki geniş bir alanda etkili olduğunu ve verim kaybına yol açtığını belirten Okur, şunları söyledi:

"Üzüm, Ege Bölgesi'nin olmazsa olmazlarındandır. Menemen'den başlayıp, Manisa, Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gölmarmara ve Alaşehir ile Sarıgöl, hatta Denizli’nin Buldan ilçesine kadar geniş bir coğrafyaya uzanır. Bu bölgede hasat hızlı bir şekilde devam ediyor şu anda. Ancak bu yıl - diğer ziraat odası başkanı arkadaşlarımla da görüştüm -mildiyö hastalığı sıkıntısı yaşanmakta."

Okur, mildiyö hastalığının yol açacağı verim kaybının telafisi için yetkililerden destek beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ihracatımız 270 bin ton civarındaydı. Ancak bu yıl çıkan mahsule bakarak, bunun çok çok altında ürün beklenmekte. Ancak arz talep meselesi tabii, inşallah fiyatlar güzel olur, çiftçimiz bir nebze de olsun mutlu olur. Üzüm geniş bir bölgeyi kapsıyor çünkü ve Türkiye ekonomisine üzümden 500 ila 600 milyon dolar getiri sağlanmakta. İyi bir getirisi vardı, biz de elimizden katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Devletimiz de inşallah çiftçiyi memnun eder."

"ÇİFTÇİ, KURU ÜZÜMDEKİ TABAN FİYATI BEKLİYOR"

Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş ise Menemen'de 10 gün önce hasada başladıklarını ve güzel bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen rekoltede çok kayıp beklemediklerini vurgulayan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre yüzde 20 bir rekolte kaybıyla şu anda hasat yapılıyor. Bağlarımız güzel. İnşallah kazasız belasız bereketli bir sezon geçiririz. Menemen'de 30 bin dekarda sultani üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bunun yüzde 95'i kurutmalık olarak yapılıyor. Menemen İzmir'de kuru üzüm üretiminde birinci, Ege Bölgesi'nde de Manisa'dan sonra ikinci sıradadır. Eskiden beri Menemen'de bağcılık yaygındır. Bu yıl Manisa'da bahar yağmurları bağlarda hastalıklara neden oldu. Daha sonra da Salihli ve çevresinde dolu zararı çok oldu. Orada bağlarda yüzde 50 rekolte kayıplarına kadar çıktı. Biz de ise o kadar rekolte kaybı olmadı. İnşallah bundan sonra da hava şartları güzel gider. Güzel bir hasat dönemi geçiririz."

Burada üretilen kuru üzümlerin çoğunlukla ihraç edildiğini aktaran Altıntaş, bu anlamda bağ kontrollerini iyi yapan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Yücel Altıntaş, yetkililerin açıklayacağı fiyatı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Bu yıl da beklentimiz yine Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticimizden üzüm alması. Biz de bu süreçte geçici bir alım merkezi oluşturmak istedik. Başvurularımız olumlu sonuçlandı. Çiftçi sabırsızlıkla kuru üzümdeki taban fiyatı bekliyor. İnşallah iyi bir fiyat açıklanır." şeklinde konuştu.

MENEMEN'DEKİ BAĞLARA HASTALIK UĞRAMADI

Yaklaşık 35 dönümlük alanda üzüm üreticiliği yapan Selami Ergüneş ise bu yıl verimin geçen yıldan daha iyi olduğunu ifade ederek, "Geçen seneye göre yüzde 20-30 bir rekolte fazlalığımız da var. Fiyatlarımız belli değil daha şu an için verim iyi, memnunuz. Manisa'da dolu vurma olayı oldu. Bizim bu bölgede olmadı. Geçen yıl ben dokuz gün kesim yapmıştım, bu yıl 11-12 gün kesim yapacağım. Geçen yıl 23 ton almıştım. Bu yıl 27-28 ton bekliyorum." dedi.

Bedri Güven ise bağlarda bölge genelinde etkili olan hastalığın kendilerini etkilemediğini ve bu sayede verimin iyi olduğunu söyledi.

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Manisa İzmir kuru üzüm tarım hasat

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