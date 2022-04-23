Gediz Nehri'nin kollarından Nif Çayı'ndaki kızıllığın nedeni araştırılıyor

MANİSA (AA) - Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bugün kızıl aktığı gözlenen Gediz Nehri'nin kollarından Nif Çayı'ndaki renk değişimine ilişkin inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı'ndan doğup, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri ile buluşan Nif Çayı'nın bugün öğle saatlerinde kızıl aktığını gören bölge sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarına gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, çay yatağında inceleme yaptı, sudan numune aldı.

Çaydaki renk değişikliğinin bölgedeki bir fabrikanın atığını akarsuya boşaltmasından kaynakladığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, çayın renginin akşam saatlerinde normale döndüğü öğrenildi.



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