Gediz’de mezar kazarken buldukları madalyonu kaymakamlığa teslim ettiler

Gediz’e bağlı Pınarbaşı köyünde vefat eden Mehmet Ali Akkaş için mezar kazma işlemi yapan İzmir’de ikamet eden Kütahya Gediz Pınarbaşı Köylüleri Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akkaş, babasının mezarını kazdığı esnada bulunan ve madalyon olma ihtimali yüksek cisim buldu.

Mehmet Akkaş ve Köy Muhtarı Ramazan Şentürk ile birlikte buldukları metal madalyonun incelenmesi için Gediz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne tutanakla teslim ettiler.

Konuyla ilgili konuşan Mehmet Akkaş, “Babamın vefatı nedeniyle köyümüz mezarlığında mezar açarken metal bir cisim denk geldi. Elimize aldığımızda madalyona benzettik. Ne olduğunun belirlenmesi için Köy Muhtarımız Ramazan Şentürk ile birlikte Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğümüze teslim ettik. Eski adı Tekke olan Pınarbaşı Köyümüz şanlı bir tarihe sahip. Pınarbaşı köyümüzle ilgili tarihimizi ve kültürümüzü anlatan, araştırarak bilgileri topladığımız bir kitap hazırlıyoruz. Sponsor bulduğumuz takdirde bu kitabı bastırarak köylülerimize teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

