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  4. Gediz’de veli ziyaretleri projesi hayata geçiriliyor

Gediz’de veli ziyaretleri projesi hayata geçiriliyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen, okul yöneticisi ile öğrenci velileri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için ilçe genelinde veli ziyaretleri projesi hayata geçiriliyor.Edinilen bilgiye göre okullar ile öğrenci velileri arasındaki eğitsel birlikteliği sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla, ders yılı sonuna kadar veli ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.Yapılacak olan veli ziyaretlerini değerlendiren Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydım; “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı Veli İletişim Programı (VİP) projesi doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz veli ziyaretleri aracılığıyla hem okulları nadir sıklıkla ziyaret eden hem de yaşam koşulları ve çalışma durumları sebebi ile okulları ziyaret edemeyen ve öğretmenlerle iletişim imkanı bulamayan velilerimizi, evinde ziyaret ederek, onları öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimleri hakkında bilgilendirme fırsatı bulunacak.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen, okul yöneticisi ile öğrenci velileri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için ilçe genelinde veli ziyaretleri projesi hayata geçiriliyor.
Edinilen bilgiye göre okullar ile öğrenci velileri arasındaki eğitsel birlikteliği sağlamak ve işbirliğini arttırmak amacıyla, ders yılı sonuna kadar veli ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.
Yapılacak olan veli ziyaretlerini değerlendiren Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydım; “Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyonu ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı Veli İletişim Programı (VİP) projesi doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz veli ziyaretleri aracılığıyla hem okulları nadir sıklıkla ziyaret eden hem de yaşam koşulları ve çalışma durumları sebebi ile okulları ziyaret edemeyen ve öğretmenlerle iletişim imkanı bulamayan velilerimizi, evinde ziyaret ederek, onları öğrencilerin hem sosyal hem de akademik gelişimleri hakkında bilgilendirme fırsatı bulunacak. Ayrıca yapılan veli ziyaretlerinde, ailelerimize çocuk gelişimini destekleyici kitap hediye diyoruz” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ayrıca; “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Beyefendi’nin de deyimiyle, Türkiye’nin en büyük ve en sıcak veli toplantısıdır bu. Gerçekleştirilen bu proje ile veliler ile okullar arasında köprüler inşa etmeyi amaçlıyoruz. Kurulacak olan bu köprüler vasıtasıyla, okullar ile veliler arasındaki bir takım kopukluklar tamir edilmiş ve ailelerin okullara olan bağlılığı artırılmış olacaktır. Bu vesileyle bu projeye destek veren tüm öğretmen arkadaşlarımıza, okul yöneticilerimize ve paydaşlarımıza Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan hepimizin, bu çocuklar hepimizin. Güçlü bir Türkiye inşa etmek istiyorsak, bu işin temellerini öncelikli olarak çocuklarımıza sevgiyle dokunarak atmalıyız. Edepli, ahlaklı, çalışkan, ülkesini, milletini ve devletini seven, hayırlı ve zeki çocuklar yetiştirmek temel hedefimiz. Gerçekleşecek olan bu ziyaretlerin güzel sonuçlar doğuracağı konusunda hiç bir şüphemiz yok. Değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, evlerinizin kapılarını bizlere açtığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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