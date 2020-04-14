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Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları kapatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, komşu il Uşak’a yapılabilecek geçişleri önlemek için kapatıldığı duyuruldu.Gediz Kaymakamlığı, İlçe Hıfzısıhha kurulu kararı ile Korona virüsü (Covit 19) önleme tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gediz İlçesinden Uşak iline doğrudan ulaşım sağlayan köy yollarından Kurtçam Köyü-Derbent Köyü, Kapancık(uşak) köyü yolu, Üzümlü Köyü Fatih Mahallesi, Karakaya Derbent(Uşak) köyü yolu, Yenikent İbrahimkahya Mahallesi-Uşak Karayolu bağlantı yolu, Küplemezler, Eynihan(Uşak) köyleri bağlantı yolları, Karabacaklar Mahallesi-dağ yolları ve Kale(Uşak) köy yolu, Göynükören Köyü-Eşeler ve Eskigüney(Uşak) yolu, Arıca Köyü-Uşak istikameti orman yolu, Karaağaç Köyü-Banaz istikameti dağ yolları, Fikirsiztepe dağ yolu, Erdoğmuş Köyü-Göçük(Uşak) köyüne giden dağ yolları geçişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.Aynı kurul ayrıca Fırdan Köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olacağı yönünde karar verirken, Fırdan Köyünde ikamet eden vatandaşlarca bildirilen ihtiyaçların Gediz Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verdi.

Gediz’den Uşak’a geçişleri önlemek için köy yolları kapatıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, komşu il Uşak’a yapılabilecek geçişleri önlemek için kapatıldığı duyuruldu.
Gediz Kaymakamlığı, İlçe Hıfzısıhha kurulu kararı ile Korona virüsü (Covit 19) önleme tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gediz İlçesinden Uşak iline doğrudan ulaşım sağlayan köy yollarından Kurtçam Köyü-Derbent Köyü, Kapancık(uşak) köyü yolu, Üzümlü Köyü Fatih Mahallesi, Karakaya Derbent(Uşak) köyü yolu, Yenikent İbrahimkahya Mahallesi-Uşak Karayolu bağlantı yolu, Küplemezler, Eynihan(Uşak) köyleri bağlantı yolları, Karabacaklar Mahallesi-dağ yolları ve Kale(Uşak) köy yolu, Göynükören Köyü-Eşeler ve Eskigüney(Uşak) yolu, Arıca Köyü-Uşak istikameti orman yolu, Karaağaç Köyü-Banaz istikameti dağ yolları, Fikirsiztepe dağ yolu, Erdoğmuş Köyü-Göçük(Uşak) köyüne giden dağ yolları geçişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Aynı kurul ayrıca Fırdan Köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olacağı yönünde karar verirken, Fırdan Köyünde ikamet eden vatandaşlarca bildirilen ihtiyaçların Gediz Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verdi.

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Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
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