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Gediz’e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

12.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Gediz’e uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucu ilçe dışından uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Gediz’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgisi alınan H.G. ve M.K.’ye operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu şahıslar üzerinde 3 gram kokain, 13 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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