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  4. Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi dağıttı

Gedizli hayırsever iş adamı 2 bin adet gıda paketi dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Bünyamin Türer isimli hayırsever, ilçe merkezinde ve köylerde belirlediği 2 bin aileye erzak paketi hazırlayarak dağıttı.Türkiye’nin dayanışma konusunda dünyaya ders verdiği bu dönemde bir güzel haber de Gediz ilçesinden geldi.Gedizli hayırsever işadamı Bünyamin Türer, “Bizbize Yeteriz” sloganı kapsamında dağıtılmak üzere 2 bin adet gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Bünyamin Türer isimli hayırsever, ilçe merkezinde ve köylerde belirlediği 2 bin aileye erzak paketi hazırlayarak dağıttı.
Türkiye’nin dayanışma konusunda dünyaya ders verdiği bu dönemde bir güzel haber de Gediz ilçesinden geldi.
Gedizli hayırsever işadamı Bünyamin Türer, “Bizbize Yeteriz” sloganı kapsamında dağıtılmak üzere 2 bin adet gıda malzemesini ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğu paketler İlçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Gediz’de İnşaat, Mobilya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işyeri sahibi olan Bünyamin Türer; “ Devletimiz Korona virüs Covid 19 ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alırken tüm Türkiye tek yürek oldu. Bizler de elimizden geldiğince bir nebze de olsa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bizler örnek olmak istiyoruz, herkes örnek alıp bunları yapsa hiç kimse zor durumda kalmaz” dedi.

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