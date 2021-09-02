Gedson'da son dakika gelişmesi! Geliyor mu?

Gedson Fernandes ismi transferin son günlerinde hala çok sıcak. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş 'ın Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor. Ancak oyuncunun isminin Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazıldığı iddia edilmişti. Ancak Şampiyonlar Ligi listesi UEFA'ya bu gece geç saatte teslim edilecek. Takımların UEFA'ya teslim etmesi gereken liste Türkiye saati ile 01.00'de bildirilmesi gerekiyor.

GEDSON KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

ABola Gazetesi'nden Nuno Reis, Benfica'nın Gedson'u kadroda tutmak istemediğini ifade etti.

BONSERVİSİYLE SATILACAK

Reis ayrıca Benfica'nın Gedson'u kiralık değil bonservisiyle elinden çıkarmak istediğini iddia etti. Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncu 20 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

BENFICA AÇIKLAMIŞTI

Bein Sports'a konuşan Benfica Basın Sözcüsü Farinha, "Gedson büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi listesinde olacak. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin kesinleşen listesini UEFA teslim etmedik." ifadesini kullandı...

