Gedson Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma an meselesi

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro mühendisliğine şimdiden başlayan ve orta sahasını tartışmasız bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını sürpriz bir şekilde eski gözdesine çevirdi. Siyah-beyazlı formayla taraftarın sevgilisi olan ancak sezon başında rekor bir bedelle Rusya'nın yolunu tutan o yıldız isim, yuvaya dönmek için gün sayıyor.

RUSYA'DA YAPAMADI, BİN PİŞMAN OLDU

Sezon başında sürpriz bir kararla Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Portekizli maestro Gedson Fernandes, yeni takımında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.

Bu sezon Rusya'da 28 resmi maça çıkarak 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilese de, ülkenin iklimine ve futbol atmosferine uyum sağlayamayan yetenekli orta sahanın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

ASLLANI'NİN BİLETİ KESİLDİ, BÜTÇE ONA!

Beşiktaş yönetimini bu tarihi geri dönüş operasyonuna iten en büyük etken ise mevcut kadrodaki hayal kırıklığı oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Kristjan Asllani'den beklenen katkıyı bir türlü alamayan teknik heyet, oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmamasını talep etti. Yönetim, Asllani için ayrılan o devasa bütçeyi doğrudan Gedson Fernandes'in geri dönüşü için kullanma kararı aldı.

MİLLİ ARADA GİZLİ İSTANBUL SEFERİ

Transferin perde arkasındaki en çarpıcı detay ise milli arada yaşandı. Takımdan ayrılmaya çok sıcak bakan Gedson Fernandes'in, geçtiğimiz günlerde gizlice İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı kurmaylarla ilk teması kurduğu iddia edildi. Teknik heyetin de sistemin en önemli dişlisi olarak gördüğü eski öğrencisini takımda görmeyi çok istemesiyle birlikte, bu dev transferin sezon biter bitmez resmiyete dökülmesi bekleniyor.