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Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a gönderme! ''Türkiye'nin en büyük takımı...''

06.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Gedson, "Her futbolcu, ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş da tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımı. Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kulüp ve kariyerim için buradaki projeye inandım." sözlerini kullandı. Bu ifadeler Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.

Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a gönderme! ''Türkiye'nin en büyük takımı...''
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Siyah-beyazlıların flaş transferi Gedson Fernandes, "Her futbolcu ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

"ŞİMDİYE KADAR HER ŞEY ÇOK İYİ İLERLİYOR"

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"Şimdiye kadar her şey çok iyi ilerliyor. İdman tempomuz çok iyi. İstanbul'da da çalıştık. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz. Şimdiye kadar çok iyi, pozitif bir ortam var. Bireysel olarak çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımla da vakit geçirdim ama elbette çalışmalar yaptım"

"BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

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"Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum, burada olduğum için çok mutluyum. Her futbolcu, ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş da tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımı. Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kulüp ve kariyerim için buradaki projeye inandım."

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

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"Şu an takımımızın lideri, burayı organize eden, bizi çok iyi çalıştıran bir kişi Valerien Ismael. Çok pozitif, idmanlarımız, iletişimimiz... Sezon başında çok iyi bir takım olarak başlayacağız lige. Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Biz hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız. Sezon sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum"

(TRT SPOR)


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Gedson Fernandes beşiktaş galatasaray
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