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Gedson Fernandes ve Sacha Boey'e milli takım teklifi!

16.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Gedson Fernandes ve Sacha Boey'in Türk milli takımında oynaması için harekete geçildi. İstediklerini teklifleri ülkelerinden alamayan yıldız oyuncuların Türkiye'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Gedson Fernandes ve Sacha Boey ile özel olarak görüşecek. İki ismi de Türkiye Milli Takımına kazandırmak isteyen yöneticiler bu konuda yoğun mesai harcıyor.

5 YIL OYNAMA ZORUNLULUĞU

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Yabancı bir oyuncunun Türkiye Milli Takımında oynayabilmesi için Türkiye’de 5 yıl ikamet zorunluluğu var ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu yöntem üzerinde duran TFF yetkilileri öncelikle oyuncuları halletmek istiyor.

GEDSON FERNANDES DAHA SICAK

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Gedson Fernandes'in Türkiye'ye daha sıcak baktığı, Sacha Boey'in ise Fransa Milli Takımından davet beklediği ifade edildi. İlerleyen dönemde yine teklif gelmemesi halinde Sacha Boey'in de kararının değişebileceği öğrenildi.

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Gedson Fernandes Sacha Boey milli takım
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