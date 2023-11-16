Gedson Fernandes ve Sacha Boey'e milli takım teklifi!

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Gedson Fernandes ve Sacha Boey ile özel olarak görüşecek. İki ismi de Türkiye Milli Takımına kazandırmak isteyen yöneticiler bu konuda yoğun mesai harcıyor.

5 YIL OYNAMA ZORUNLULUĞU

Yabancı bir oyuncunun Türkiye Milli Takımında oynayabilmesi için Türkiye’de 5 yıl ikamet zorunluluğu var ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu yöntem üzerinde duran TFF yetkilileri öncelikle oyuncuları halletmek istiyor.

GEDSON FERNANDES DAHA SICAK

Gedson Fernandes'in Türkiye'ye daha sıcak baktığı, Sacha Boey'in ise Fransa Milli Takımından davet beklediği ifade edildi. İlerleyen dönemde yine teklif gelmemesi halinde Sacha Boey'in de kararının değişebileceği öğrenildi.





